- Haftbefehl gibt Comeback-Konzert: Der Rapper zeigt sich am ersten Konzert seit der kontroversen Netflix-Doku deutlich schlanker und mit verdeckter Nase.
- Hark Bohm gilt als einer der profiliertesten und engagiertesten deutschen Filmemacher. Nun ist er im Alter von 86 Jahren in Hamburg gestorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- «Bin clean»: Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Doku
- Filmemacher bis fast ganz zum Schluss
- Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Verleihung
- Dänisches Architekturbüro soll neue Oper in Hamburg bauen
- Adele wagt den Schritt vor die Kamera
- Niederlande: KI-Song gegen Asylzentren erreicht Millionen-Streams
- Coppola verkauft Insel in Belize für 1.8 Millionen Dollar
- David Szalay gewinnt den Booker-Preis
- Die Fantastischen Vier nehmen den «letzten Bus»