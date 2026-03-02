- Das Filmstudio Warner Bros. hat einem Bericht zufolge einen Kinofilm zur Erfolgsserie «Game of Thrones» in Arbeit. Ob das Projekt umgesetzt wird, sei aber noch nicht ganz sicher.
- Für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026 wurden 98 Titel eingereicht. Nun ist die Shortlist bekanntgeben worden. Das sind die fünf Nominierten.
- In Frankreich regt sich Widerstand gegen ein geplantes Konzert von Kanye West: Der Bürgermeister von Marseille erklärt, der US-Rapper sei in seiner Stadt «nicht willkommen».
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Fans können sich womöglich auf «Game of Thrones»-Film freuen
- Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026: die Nominierten
- Widerstand gegen geplantes Kanye-West-Konzert in Marseille
- Wichtigster Schweizer Kabarettpreis für einen kritischen Denker
- Die Berlinale-Wogen sind fürs erste geglättet
- Eintritt zum Trevi-Brunnen: Roms umstrittener Plan zahlt sich aus
- Cascio-Geschwister werfen Michael Jackson Missbrauch vor
- Luftangriff in Teheran: Unesco‑Welterbe Golestanpalast beschädigt
- Bild von 1633 zweifelsfrei als Rembrandt-Werk bestätigt
- Die Toten Hosen kündigen ihr letztes Studioalbum an