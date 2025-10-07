 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Jack-Kerouac-Manuskript taucht im Nachlass von Mafia-Boss auf

07.10.2025, 10:33

  • Unveröffentlichte Kerouac-Story im Mafia-Nachlass entdeckt
  • US-Gericht: Kendrick Lamar darf Drake beleidigen
  • Kritik an Lindemann als Stargast: «Was ist falsch bei euch?»
  • Streit um spanischen Stierkampf: Debatte vorbei, bevor sie begann
  • Unterirdischer Gang des Commodus: Besucher dürfen bald eintreten
  • Hollywood-Stars bringen alte Protestbewegung zurück
  • Taylor Swift erobert die Leinwand

Radio SRF2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 7.10.2025, 17:30 Uhr

