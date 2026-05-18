- Die New Yorker Auktionshäuser fuhren für die Frühjahrsversteigerungen grosse Sammlungen auf – mit Erfolg. Und die Rekorde purzelten: Unter anderem wurde ein Jackson-Pollock-Werk für 181 Millionen US-Dollar verkauft.
- Aqua, die Band, die auf jeder gut gepflegten 90er-Jahre-Playlist nicht fehlen darf, gab nun das Ende ihrer Konzert-Karriere bekannt.
- Die Stadt Cannes hat einen ihrer öffentlichen Strände nach der französischen Schauspielerin «Brigitte Bardot» benannt.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft
- «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere
- Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
- Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»