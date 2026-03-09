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Kulturnews in Kurzform Judith Holofernes kann wegen Stimmstörung nicht mehr singen

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09.03.2026, 11:20

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  • Judith Holofernes, die ehemalige Frontfrau der Band «Wir sind Helden», musste ihre Solokarriere abbrechen – sie könne nicht mehr mit ihrer Stimme arbeiten, sagte sie im ZDF.
  • Bei Christie's in New York wurde Rock'n'Roll-Geschichte versteigert: Instrumente und Devotionalien von den Beatles, Nirvana, Eric Clapton und Bob Dylan kamen unter den Hammer.
  • Er gilt als Meister der «radikalen Originaltät»: Der Architekt Smiljan Radić wird mit dem Pritzker-Architekturpreis geehrt – allerdings mit Verzögerung: Jüngst wurde die enge Beziehung von Preis-Repräsentant Tom Pritzker zu Jeffrey Epstein bekannt, was eine Debatte um den Preis ausgelöst hat.
  • Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.

Themen in diesem Liveticker

  • Neurologische Stimmstörung stoppt Holofernes’ Solokarriere
  • Riesige Rock'n'Roll-Auktion bringt über 80 Millionen Dollar ein
  • «Radikaler» Meister gewinnt Pritzker-Architekturpreis
  • Adaption von Sylvia Plaths «The Bell Jar» mit US-Sängerin geplant
  • Leadsänger der US-Rockband Boston an Krebs gestorben
  • Philipp Fankhauser nimmt sich eine Auszeit – und sagt Konzerte ab
  • Arnold Schwarzenegger bestätigt neuen «King Conan»-Film
  • Venedig: Biennale-Einladung für Russland sorgt für Empörung
  • Woodstock-Ikone «Country Joe» McDonald gestorben

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 10.3.2026, 17:30 Uhr

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