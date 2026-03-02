- Seine Auftritte und Texte seien vollgepackt mit politischer Satire, urteilt die «Cornichon»-Jury und ehrt den Freiburger Jess Jochimsen mit dem renommierten Schweizer Kabarett-Preis.
- Nach einer Krisensitzung zur Berlinale steht fest: Tricia Tuttle bleibt Chefin des Filmfestivals. Allerdings mit neuen Vorgaben.
- Touristen, die bis ans Becken des Trevi-Brunnens in Rom herantreten wollen, müssen seit dem 2. Februar zwei Euro bezahlen. Der umstrittene Eintritt zahlt sich aus für die Stadt.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Wichtigster Schweizer Kabarettpreis für einen kritischen Denker
- Die Berlinale-Wogen sind fürs erste geglättet
- Eintritt zum Trevi-Brunnen: Roms umstrittener Plan zahlt sich aus
- Cascio-Geschwister werfen Michael Jackson Missbrauch vor
- Luftangriff in Teheran: Unesco‑Welterbe Golestanpalast beschädigt
- Bild von 1633 zweifelsfrei als Rembrandt-Werk bestätigt
- Die Toten Hosen kündigen ihr letztes Studioalbum an
- Vampir-Drama «Sinners» gewinnt Actor Award