Kulturnews in Kurzform Kabarett-Preis «Cornichon» geht an Jess Jochimsen

02.03.2026, 11:11

  • Wichtigster Schweizer Kabarettpreis für einen kritischen Denker
  • Die Berlinale-Wogen sind fürs erste geglättet
  • Eintritt zum Trevi-Brunnen: Roms umstrittener Plan zahlt sich aus
  • Cascio-Geschwister werfen Michael Jackson Missbrauch vor
  • Luftangriff in Teheran: Unesco‑Welterbe Golestanpalast beschädigt
  • Bild von 1633 zweifelsfrei als Rembrandt-Werk bestätigt
  • Die Toten Hosen kündigen ihr letztes Studioalbum an
  • Vampir-Drama «Sinners» gewinnt Actor Award

Radio SRF 2 Kultur, Kultur Nachrichten, 2.3.2026, 17:30 Uhr

