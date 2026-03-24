- Donald Trumps Rede vor der UNO irritierte im September 2025 die Welt. Eine Pressezeichnung macht seinen Auftritt zum Sujet – mit dem US-Präsidenten als spuckende WC-Schüssel. Dafür gibt es nun die Auszeichnung «Karikatur des Jahres».
- Zwei Monate vor seiner letzten Late-Night-Show hat US-Satiriker Stephen Colbert die Mitarbeit am Drehbuch für einen neuen «Herr der Ringe»-Film angekündigt.
- US-Präsident Trump plant, das nationale Kulturzentrum der USA, das Kennedy Center, baulich nach seinen Wünschen umzugestalten – und zwar vermutlich drastisch. Gegen die Pläne regt sich nun Widerstand.
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Themen in diesem Liveticker
- Siegerbild begegnet dem «Wahnsinn im Weissen Haus» mit Humor
- Nach «Late Show»-Ende: US-Satiriker hat neue Aufgabe
- Umbau des Kennedy Center: Denkmalschützer verklagen Trump
- Fussballstar Haaland kauft Buch für 106'000 Franken
- Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
- Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
- Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt