- Für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026 wurden 98 Titel eingereicht. Nun ist die Shortlist bekanntgeben worden. Das sind die fünf Nominierten.
- In Frankreich regt sich Widerstand gegen ein geplantes Konzert von Kanye West: Der Bürgermeister von Marseille erklärt, der US-Rapper sei in seiner Stadt «nicht willkommen».
- Seine Auftritte und Texte seien vollgepackt mit politischer Satire, urteilt die «Cornichon»-Jury und ehrt den Freiburger Jess Jochimsen mit dem renommierten Schweizer Kabarett-Preis.
