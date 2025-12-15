- Ein Moskauer Gericht hat die feministische Kunstgruppe «Pussy Riot» als «extremistisch» eingestuft. Zuvor waren die Mitglieder wegen Kritik am Krieg bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden.
- Rob Reiner, Regisseur von «Harry und Sally» und «Stand By Me», und seine Frau Michele Singer wurden tot in ihrem Haus gefunden. Die Polizei spricht von einem offenbaren Gewaltverbrechen.
