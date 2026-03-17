 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Leipziger Buchmesse 2026 knackt Besucherrekord

Autor: 

17.03.2026, 10:42

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Über 300'000 Besucherinnen und Besucher an Buchmesse
  • Comeback-Show und rekordverdächtiger Albumstart: BTS sind zurück
  • Er war «Xander Harris»: «Buffy»-Star Nicholas Brendon ist tot
  • Labubu-Film von «Paddington»-Regisseur geplant
  • Katerina Poladjan überzeugt mit ihrem Roman «Goldstrand»
  • Spacey-Prozess wird nach aussergerichtlicher Einigung ausgesetzt
  • «Heldin» wird mit neuem «Box Office Quartz» ausgezeichnet
  • Verharmlost dieser ESC-Song die Gefahren einer Sexualpraktik?

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 17.03.2026, 07:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)