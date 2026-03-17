- Die Leipziger Buchmesse knackt erstmals die Marke von 300'000 Besucherinnen und Besuchern. Trotz der ausgelassenen Stimmung in Leipzig plagen die Branche Sorgen.
- Nach einer rund vierjährigen Pause hat die K-Pop-Band BTS im südkoreanischen Seoul ihre Bühnenauszeit beendet – mit einem Konzert vor über 100'000 Fans.
- Der US-amerikanische Schauspieler Nicholas Brendon («Buffy») ist tot. Er ist mit 54 Jahren im Schlaf gestorben, wie seine Familie mitteilt.
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Themen in diesem Liveticker
- Über 300'000 Besucherinnen und Besucher an Buchmesse
- Comeback-Show und rekordverdächtiger Albumstart: BTS sind zurück
- Er war «Xander Harris»: «Buffy»-Star Nicholas Brendon ist tot
- Labubu-Film von «Paddington»-Regisseur geplant
- Katerina Poladjan überzeugt mit ihrem Roman «Goldstrand»
- Spacey-Prozess wird nach aussergerichtlicher Einigung ausgesetzt
- «Heldin» wird mit neuem «Box Office Quartz» ausgezeichnet
- Verharmlost dieser ESC-Song die Gefahren einer Sexualpraktik?