- In einem Instagram-Post teilt die Nu-Metal-Band Limp Bizkit mit: Der US-Musiker Sam Rivers ist 48-jährig verstorben.
- Der «Tatort»-Titelmelodieschöpfer Klaus Doldinger ist verstorben.
- Es ist kaum grösser als eine Postkarte: Ein Werk von Pablo Picasso im Wert von rund 600'000 Euro sollte im spanischen Granada ausgestellt werden – doch dort kam es nie an.
Themen in diesem Liveticker
- «Heute haben wir unseren Bruder verloren»
- «Tatort» -Titelmelodieschöpfer Klaus Doldinger verstorben
- Picassos «Stillleben mit Gitarre» ist verschwunden
- British Library stellt Leseausweis für Oscar Wilde neu aus
- Mitbegründer der Band Kiss ist gestorben
- Jack White, der Produzent von «Looking for Freedom» ist tot
- Wo einst Gladiatoren kämpften, sollen künftig Weltstars singen
- Dorothee Elmigers Roman am härtesten von der Druckkrise betroffen
- R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben
- Schweizer Film vor Europäischer Filmpreis-Krone?