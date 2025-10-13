«Heute haben wir unseren Bruder verloren»

«Tatort» -Titelmelodieschöpfer Klaus Doldinger verstorben

Picassos «Stillleben mit Gitarre» ist verschwunden

British Library stellt Leseausweis für Oscar Wilde neu aus

Mitbegründer der Band Kiss ist gestorben

Jack White, der Produzent von «Looking for Freedom» ist tot

Wo einst Gladiatoren kämpften, sollen künftig Weltstars singen

Dorothee Elmigers Roman am härtesten von der Druckkrise betroffen

R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben