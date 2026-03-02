- Der Golestanpalast in Teheran, der zum Unesco‑Weltkulturerbe gehört, wurde laut iranischen Medienberichten durch israelisch‑amerikanische Angriffe auf die iranische Hauptstadt beschädigt.
- Forschende des Rijksmuseums in Amsterdam haben ein Gemälde in Privatbesitz als Rembrandt-Werk identifiziert. «Die Vision des Zacharias im Tempel» wird nun als Dauerleihgabe im Museum ausgestellt.
- Die Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen hat für Mai ein neues Album angekündigt. Es wird ihr «letztes reguläres Studioalbum» sein. Auch eine grosse Tour ist geplant.
Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
