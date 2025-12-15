- Die Macher der beliebten Comic-Serie «Die Simpsons» haben dem Baby Maggie eine prominente Stimme verliehen – diesmal ist es die von Schauspielerin Lindsay Lohan.
- Die ESC-Liste für 2026 ist komplett: 35 Länder werden am kommenden Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen.
- Rob Reiner, Regisseur von «When Harry Met Sally» und «Stand By Me», und seine Frau Michele Singer wurden tot in ihrem Haus gefunden. Die Polizei spricht von einem Gewaltverbrechen. Reiners Sohn Nick wurde in Polizeigewahrsam genommen.
- Russland verbietet Kunstkollektiv «Pussy Riot»