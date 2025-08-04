- Seine fotografischen Schwarz-Weiss-Chroniken machten ihn berühmt – nun ist der italienische Fotograf Gianni Berengo Gardin gestorben.
- Aufgrund negativer Reaktionen und wegen eines möglichen Sicherheitsrisikos will die Galerie Gleis 4 das angekündigte «Trump-am-Kreuz-Kunstwerk» doch nicht am Basler Bahnhof ausstellen. Ja, wo denn dann?
- Sie sind bekannt für Filme wie «Monty Python's Life of Brian» (Das Leben des Brian) oder Sketche wie «Ministry of Silly Walks». Nun ehrt die britische Post Monty Python mit speziellen Briefmarken.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Italienischer Meister der Fotografie ist gestorben
- Trump-Kunstwerk: Standortwechsel wegen Sicherheitsrisiko
- Monty-Python-Szenen zieren zehn neue Briefmarken
- Nach längerer Krankheit: Eddie Palmieri mit 88 Jahren verstorben
- Seltene Erstausgabe des «Hobbit» in London versteigert
- Gestürzter Südstaaten-General soll zurück auf den Sockel
- «Pornografische» Meerjungfrau soll weg
- Sean Combs bleibt im Gefängnis – Richter lehnt Kautionspaket ab
- «The Thinker's Burden» warnt vor verheerender Umweltverschmutzung
- Kein Platz für Infos zu Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump