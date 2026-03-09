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Kulturnews in Kurzform
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Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ist tot
Autor:
Am Ticker ist Sophie Lichtenstern
09.03.2026, 11:20
- Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ist tot. Der 64-jährige Musiker stirbt nach einer schweren Operation.
- Judith Holofernes, die ehemalige Frontfrau der Band «Wir sind Helden», musste ihre Solokarriere abbrechen – sie könne nicht mehr mit ihrer Stimme arbeiten, sagte sie im ZDF.
- Bei Christie's in New York wurde Rock'n'Roll-Geschichte versteigert: Instrumente und Devotionalien von den Beatles, Nirvana, Eric Clapton und Bob Dylan kamen unter den Hammer.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
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Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 10.3.2026, 17:30 Uhr