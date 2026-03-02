Inhalt
Nach Krisensitzung: Tricia Tuttle bleibt Berlinale-Chefin
02.03.2026, 11:11
- Nach einer Krisensitzung zur Berlinale steht fest: Tricia Tuttle bleibt Chefin des Filmfestivals. Allerdings mit neuen Vorgaben.
- Touristen, die bis ans Becken des Trevi-Brunnens in Rom herantreten wollen, müssen seit dem 2. Februar zwei Euro bezahlen. Der umstrittene Eintritt zahlt sich aus für die Stadt.
- Einstige Freunde von Michael Jackson werfen diesem schweren Missbrauch in ihrer Kindheit vor und verklagen seinen Nachlass unter anderem wegen Kinderhandels. Die Nachlassverwalter weisen die Vorwürfe zurück.
