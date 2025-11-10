- Hark Bohm gilt als einer der profiliertesten und engagiertesten deutschen Filmemacher. Nun ist er im Alter von 86 Jahren in Hamburg gestorben.
- Es war das Tuschel-Thema schlechthin bei der Bambi-Verleihung: Was war eigentlich mit Thomas Gottschalk los? Der erfahrene Moderationsprofi löste bei der Gala merklich Irritationen aus.
- Zwei Jahre lang trat Adele regelmässig in Las Vegas auf, dann legte sie eine Auszeit ein. Jetzt möchte sich die britische Starsängerin erstmals als Schauspielerin versuchen – mit prominenten Kollegen.
Themen in diesem Liveticker
- «Bin clean»: Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Doku
- Filmemacher bis fast ganz zum Schluss
- Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Verleihung
- Dänisches Architekturbüro soll neue Oper in Hamburg bauen
- Adele wagt den Schritt vor die Kamera
- Niederlande: KI-Song gegen Asylzentren erreicht Millionen-Streams
- Coppola verkauft Insel in Belize für 1.8 Millionen Dollar
- David Szalay gewinnt den Booker-Preis
- Die Fantastischen Vier nehmen den «letzten Bus»