- Aus Protest gegen die aktuelle US‑Politik und die Nähe von Jeff Bezos zum US-Präsidenten zieht Neil Young seine Musik von Amazon zurück. In Grönland ist sie dagegen bald gratis.
- Der Pariser Louvre bleibt erneut geschlossen. Mitarbeitende setzen den seit Mitte Dezember laufenden Streik fort, der bessere Löhne und mehr Personal fordert.
- Der britische Superstar Robbie Williams kann einen Rekord feiern: Mit seinem neuen Album «Britpop» hat er zum 16. Mal die britischen Album-Charts getoppt – und damit die Beatles übertroffen. Doch der Vergleich hinkt.
