- Touristen, die bis ans Becken des Trevi-Brunnens in Rom herantreten wollen, müssen seit dem 2. Februar zwei Euro bezahlen. Der umstrittene Eintritt zahlt sich aus für die Stadt.
- Einstige Freunde von Michael Jackson werfen diesem schweren Missbrauch in ihrer Kindheit vor und verklagen seinen Nachlass unter anderem wegen Kinderhandels. Die Nachlassverwalter weisen die Vorwürfe zurück.
- Der Golestanpalast in Teheran, der zum Unesco‑Weltkulturerbe gehört, wurde laut iranischen Medienberichten durch israelisch‑amerikanische Angriffe auf die iranische Hauptstadt beschädigt.
Themen in diesem Liveticker
- Bild von 1633 zweifelsfrei als Rembrandt-Werk bestätigt
- Die Toten Hosen kündigen ihr letztes Studioalbum an
- Vampir-Drama «Sinners» gewinnt Actor Award