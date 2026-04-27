Kulturnews in Kurzform
-
Neue Regeln bei den Oscars: KI-Schauspieler ausgeschlossen
Autor:
Am Ticker ist SRF
27.04.2026, 11:13
- Eine neue Banksy-Statue ist in London aufgetaucht – und sorgt für Aufregung in der Kunst- und Kulturwelt.
- Knall bei der Kunstbiennale in Venedig: Wenige Tage vor Beginn der Ausstellung erklärt die internationale Jury ihren Rücktritt.
- Er schuf den blonden Muskelheld fürs Kinderzimmer: «He‑Man»‑Designer Roger Sweet ist gestorben – kurz vor dem Kino‑Comeback seiner Kultfigur.
- Viele Jahre lang hatte der Mord an US-Musiker Jam Master Jay der Rap-Gruppe Run-D.M.C. die Ermittler vor ein Rätsel gestellt. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.
- Ein Hecht-Hit wird zum Streitfall: «Mon Amour» verbreitet sich als hochdeutsche Version in den sozialen Medien – nun fordert die Band die Löschung auf allen Plattformen.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
-
Neue Regeln bei den Oscars: KI-Schauspieler ausgeschlossen
-
Basel: Die Badenden im Bikini bewundert
-
Ein neues Kunstwerk von Banksy mitten in London
-
Jury der Kunstbiennale Venedig tritt geschlossen zurück
-
Der Mann hinter «He‑Man»: Roger Sweet mit 91 Jahren gestorben
-
Angeklagter gesteht im Mordfall Jam Master Jay
-
Reinhard Mey hat mehr Goldene Schallplatten verdient
-
Respektlos oder Remix? Debatte um «Mon Amour» auf Hochdeutsch
-
Ronettes-Mitgründerin Nedra Talley Ross verstorben
Radio SRF 3, 27.4.2026, 15:15 Uhr