- Der «Box Office Quartz» zeichnet neu den publikumsstärksten Kinofilm des Vorjahres aus. Die erste Trophäe geht an «Heldin» von Petra Volpe.
- Im Refrain ihres ESC-Liedes singt die rumänische Kandidatin «Choke me» («Würg mich»). Verharmlost der Beitrag Rumäniens die Gefahren einer Sexualpraktik?
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Themen in diesem Liveticker
- «Heldin» wird mit neuem «Box Office Quartz» ausgezeichnet
- Verharmlost dieser ESC-Song die Gefahren einer Sexualpraktik?