- Forschende des Rijksmuseums in Amsterdam haben ein Gemälde in Privatbesitz als Rembrandt-Werk identifiziert. «Die Vision des Zacharias im Tempel» wird nun als Dauerleihgabe im Museum ausgestellt.
- Die Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen hat für Mai ein neues Album angekündigt. Es wird ihr «letztes reguläres Studioalbum» sein. Auch eine grosse Tour ist geplant.
- Die Actor Awards gelten als Oscars-Vorboten. Der Preis für das beste Kinofilm-Ensemble geht an das Vampir-Drama «Sinners» – und nicht an «One Battle After Another», der bisher so gut wie alle anderen grossen Preise abgeräumt hatte.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Bild von 1633 zweifelsfrei als Rembrandt-Werk bestätigt
- Die Toten Hosen kündigen ihr letztes Studioalbum an
- Vampir-Drama «Sinners» gewinnt Actor Award