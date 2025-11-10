- Ein mit KI erstellter Song, der sich gegen Asylbewerberzentren ausspricht, stürmt in den Niederlanden die Charts – bis ein Protestsong erscheint. Nun ist der KI-Song verschwunden.
- «Coral Caye»: So nennt sich die paradiesische Privatinsel, auf der Francis Ford Coppola zuletzt regelmässig urlaubte. Damit ist nun Schluss: Nach dem Flop seines jüngsten Filmprojekts ist der Regisseur in Geldnot geraten – und verkauft sein Feriendomizil.
- Knapp und präzise, fesselnd und hypnotisch – so beschreibt der Booker-Preis den Gewinner-Roman «Flesh». Der Autor war nicht zum ersten Mal nominiert.
