Kulturnews in Kurzform Niederlande: KI-Song gegen Asylzentren erreicht Millionen-Streams

10.11.2025, 10:53

  • KI-Song sorgt für Kontroversen in den Niederlanden
  • Coppola verkauft Insel in Belize für 1.8 Millionen Dollar
  • David Szalay gewinnt den Booker-Preis
  • Die Fantastischen Vier nehmen den «letzten Bus»

Radio SRF 2 Kultur, 11.11.2025, 7:00 Uhr

