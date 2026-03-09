 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «Nobelpreis für Architektur» geht an den Chilenen Smiljan Radić

09.03.2026, 11:20

  • «Radikaler» Meister gewinnt Pritzker-Architekturpreis
  • Adaption von Sylvia Plaths «The Bell Jar» mit US-Sängerin geplant
  • Leadsänger der US-Rockband Boston an Krebs gestorben
  • Philipp Fankhauser nimmt sich eine Auszeit – und sagt Konzerte ab
  • Arnold Schwarzenegger bestätigt neuen «King Conan»-Film
  • Venedig: Biennale-Einladung für Russland sorgt für Empörung
  • Woodstock-Ikone «Country Joe» McDonald gestorben

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 10.3.2026, 17:30 Uhr

