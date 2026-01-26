 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Odessa A’zion zieht sich aus A24‑Produktion zurück

26.01.2026, 11:05

Themen in diesem Liveticker

  • Odessa A’zion gibt Filmrolle wegen Herkunftskritik auf
  • US-Schauspielerin Catherine O'Hara ist gestorben
  • Umbau: Kino im Corso-Gebäude am Zürcher Bellevue schliesst
  • Bruce Springsteen singt gegen «König Trumps Privatarmee»
  • Legendärer Comiczeichner stirbt mit 89 Jahren
  • Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äusserungen
  • Neil Young verschenkt sein musikalisches Werk an Grönland
  • Streik legt Louvre erneut lahm
  • Robbie Williams stürzt die Beatles vom Thron

SRF 1, Tagesschau kompakt, 27.1.2026, 12:45 Uhr

