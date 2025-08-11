- Das Bundesamt für Kultur (BAK) reicht den Schweizer Spielfilm «Heldin» von Regisseurin Petra Volpe bei den Oscars in der Kategorie «bester internationaler Film» ein.
- Die US-amerikanische Jazz-Sängerin Sheila Jordan ist verstorben. In ihrer Musik erzählte sie stets Geschichten, immer mit Herz und Dringlichkeit.
- Sie ist die meistgestreamte Künstlerin aller Zeiten auf Spotify: Taylor Swift. Ihre letzte Tour brach alle Rekorde. Nun folgt die Ankündigung ihres 12. Studioalbums.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Der Film «Heldin» vertritt die Schweiz im Oscar-Wettbewerb
- Pionierin des Bebop-Gesangs Sheila Jordan ist gestorben
- Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen
- Filmfestival Locarno: Friedenspreis geht an Mohammad Rasulof
- Hessisches Volksmusik-Duo entzweit sich