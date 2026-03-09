- Der Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser sagt alle Konzerte bis Ende September 2026 ab. Er begibt sich in eine Therapie, nachdem er «mit einer langjährigen Abhängigkeit» zu kämpfen gehabt habe.
- Schwarzenegger drehte in den 1980ern «Conan der Barbar» und «Conan der Zerstörer». Nun soll mit «King Conan» ein Comeback der Klassiker-Rolle auf die Leinwand erfolgen.
- Erstmals seit 2022 lädt die Kunstbiennale Venedig Russland wieder ein. Die Organisatoren sprechen von Dialog, Kiew und Rom von einer skandalösen Entscheidung.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Bluessänger will sich «auf Gesundheit und Genesung konzentrieren»
- Schwarzenegger bestätigt neuen «King Conan»-Film
- Venedig: Biennale-Einladung für Russland sorgt für Empörung
- Woodstock-Ikone «Country Joe» McDonald gestorben