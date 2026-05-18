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Kulturnews in Kurzform Pianistin Manon Mullener erhält den Swiss Jazz Award 2026

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18.05.2026, 13:51

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Themen in diesem Liveticker

  • Sie prägt die Schweizer Jazzszene: Solopianistin Manon Mullener
  • Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geht an Wolfgang Tillmans
  • Erster Pokémon-Flughafen eröffnet bald in Japan
  • Die «Königin der Cumbia» ist 85-jährig verstummt
  • Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft
  • «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere
  • Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
  • Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 20.5.2026, 16:30 Uhr

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