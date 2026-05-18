- Sie zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der Schweizer Jazzszene: die Westschweizer Pianistin Manon Mullener. Für ihre Leistungen erhält sie nun den Swiss Jazz Award 2026.
- Sein Werk verbindet ästhetische Sensibilität mit einem politischen Interesse, urteilt die Jury: Dafür wird der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans mit dem Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geehrt.
- Das Pokémon-Universum ist bald um eine Attraktion reicher: Ein japanischer Flughafen nennt sich ab Sommer «Pokémon With You Airport». Er wird der weltweit erste Flughafen mit den Fantasiewesen im Namen sein.
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Themen in diesem Liveticker
- Sie prägt die Schweizer Jazzszene: Solopianistin Manon Mullener
- Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geht an Wolfgang Tillmans
- Erster Pokémon-Flughafen eröffnet bald in Japan
- Die «Königin der Cumbia» ist 85-jährig verstummt
- Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft
- «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere
- Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
- Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»