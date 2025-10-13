- Der US-amerikanische R&B-Sänger und mehrfach Grammy-ausgezeichnete Musiker D'Angelo ist im Alter von 51 Jahren verstorben.
- Ein Schweizer Spielfilm steht auf der Shortlist für den Europäischen Filmpreis. Gelingt «Heldin» womöglich der ganz grosse Triumph?
- Ein Kinderporträt im Musée d’Art et d’Histoire Genf galt jahrzehntelang als Bild von Marie-Antoinette. Jetzt zeigt sich: Es ist ihre Schwester Maria Carolina.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben
- Schweizer Film vor Europäischer Filmpreis-Krone?
- Nicht Marie-Antoinette: Genfer Museum zeigt die falsche Schwester
- EBU verschiebt Debatte über Israel-Teilnahme auf Dezember
- Auch Schweizer Mega-Galerie spürt die Krise