- Der deutsche Liedermacher Reinhard Mey hat im Laufe seiner Karriere 21 Goldene Schallplatten erhalten. Nun soll sich die Zahl der Auszeichnungen verdoppeln – wegen bisher unvollständiger Verkaufsdaten.
- Ein Hecht-Hit wird zum Streitfall: «Mon Amour» verbreitet sich als hochdeutsche Version in den sozialen Medien – nun fordert die Band die Löschung auf allen Plattformen.
- Mit Nedra Talley Ross ist das letzte noch lebende Mitglied der Girlgroup «The Ronettes» gestorben. Die US‑amerikanische Sängerin wurde 80 Jahre alt.
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Themen in diesem Liveticker
- Überprüfung zeigt: Liedermacher hat mehr Awards verdient
- Respektlos oder Remix? Debatte um «Mon Amour» auf Hochdeutsch
- Ronettes-Mitgründerin Nedra Talley Ross verstorben