Kulturnews in Kurzform Rekordstart für «Avatar: Fire and Ash»

15.12.2025, 08:56

Themen in diesem Liveticker

  • Rekordstart für «Avatar: Fire and Ash»
  • Nürnberg setzt auf Ampel mit Dürer-Hasen
  • «Vogue» erhebt Papst zur Stil-Ikone
  • Der Choreograf Hans van Manen ist tot
  • Oscars: Youtube erwirbt die weltweiten Streaming-Rechte
  • Berliner Filmikone: Rosa von Praunheim ist 83-jährig gestorben
  • «Heldin» mit Leonie Benesch auf Oscar-Shortlist
  • Sarkozys Gefängnisbuch laut Verlag fast 100'000 Mal verkauft
  • Nach Konzert: Bewährungsstrafe für türkische Popband «Manifest»
  • Deichkind-Mitgründer Malte Pittner stirbt mit nur 47 Jahren

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 18.12.2025, 07:00 Uhr

