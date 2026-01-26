- In Rom sorgt ein restauriertes Fresko für Streit: Ein Engel sieht plötzlich Giorgia Meloni ähnlich. Jetzt prüfen Kirche und Behörden, ob unerlaubt verändert wurde.
- Nach Herkunftskritik: Schauspielerin Odessa A’zion gibt ihre Filmrolle in der anstehen A24-Produktion «Deep Cuts» auf, in der sie eine mexikanisch-jüdische Figur hätte spielen sollen.
- US-Schauspielerin Catherine O'Hara ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Emmy-preisgekrönte Schauspielerin war unter anderem für ihre Rolle als Kevins Mutter in «Kevin – Allein zu Haus» bekannt.
