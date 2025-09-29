- Robbie Williams geplantes Konzert in Istanbul wurde abgesagt, nachdem seine Unterstützung für Israel in sozialen Medien zu heftiger Kritik geführt hatte.
- Erstmals in der Geschichte des Zurich Film Festival (ZFF) geht das Goldene Auge im Dokumentarfilm-Wettbewerb an eine Schweizer Produktion.
- Die Klage von Spencer Elden gegen Nirvana wegen des ikonischen «Nevermind»-Covers ist erneut gescheitert – ein US-Richter sieht darin keine Kinderpornografie.
Themen in diesem Liveticker
- Wegen Sicherheitsrisiko: Robbie Williams singt nicht in Istanbul
- Moris Freiburghaus gewinnt das Goldene Auge beim ZFF
- «Nevermind»-Cover laut US-Gericht keine Kinderpornografie
- Cat Stevens sagt US-Tour wegen Visaproblemen ab
- Digitale Unesco-Plattform macht gestohlene Kunst sichtbar
- Václav-Havel-Preis für den ukrainischen Journalisten Butkewytsch
- Latin-Rapper Bad Bunny liefert die Super-Bowl-Halbzeit-Show