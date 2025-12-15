Kultur
-
Sarkozys Gefängnisbuch bereits fast 100'000 Mal verkauft
Am Ticker ist Selina Widmer
15.12.2025, 08:56
Das Gefängnisbuch des ehemaligen französischen Staatsoberhaupts Nicolas Sarkozy, «Le journal d'un prisonnier», wurde laut seinem Verlag in wenigen Tagen fast 100'000 Mal verkauft. Die türkische Girlband «Manifest» ist zurzeit die erfolgreichste Popgruppe der Türkei. Doch ihr Auftritt bei einem Konzert im September war den Behörden ein Dorn im Auge – und hat nun juristische Konsequenzen. Musiker Malte Pittner, Mitgründer von Deichkind und später Gitarrist bei Texas Lightning, ist nach langer Krankheit am 9. November im Alter von 47 Jahren gestorben. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 15.12.2025, 08:00 Uhr
