Kulturnews in Kurzform
Schweizer Film «Heldin» in Oscar-Vorauswahl
Am Ticker ist Selina Widmer
15.12.2025, 08:56
Das Schweizer Drama «Heldin» von Petra Volpe mit der Hauptdarstellerin Leonie Benesch ist . auf der Shortlist der Oscar-Vorauswahl Das Gefängnisbuch des ehemaligen französischen Staatsoberhaupts Nicolas Sarkozy, «Le journal d'un prisonnier», wurde laut seinem Verlag in wenigen Tagen fast 100'000 Mal verkauft. Die türkische Girlband «Manifest» ist zurzeit die erfolgreichste Popgruppe der Türkei. Doch ihr Auftritt bei einem Konzert im September war den Behörden ein Dorn im Auge – und hat nun juristische Konsequenzen. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 15.12.2025, 08:00 Uhr
