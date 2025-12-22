- Die Schweizer Mezzosopranistin Yvonne Naef ist nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben. Für ihre dramatischen, spätromantischen Opernrollen wurde sie international gefeiert.
- London ist um zwei neue Selfie-Spots reicher: Banksy hat wieder zugeschlagen und gleich an zwei Orten in der Metropole seine Spuren hinterlassen.
- Lorenzo Viotti folgt ab 2028 auf Gianandrea Noseda als Generalmusikdirektor am Zürcher Opernhaus. Er bringt sowohl internationale Erfahrung als auch eine enge Verbundenheit mit Zürich mit.
Themen in diesem Liveticker
