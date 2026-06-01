«Schlange» aus Backstein in den Kensington Gardens

Doppelerfolg für Kim de l'Horizon bei den Mülheimer Theatertagen

Fotografin Elfie Semotan gestorben

Auftakt des Pride Month: Manhattan wird zu einem «Nachtclub»

US-Schauspieler wurde in seinem Vorgarten aufgefunden

Aarau wird 2030 Kulturhauptstadt der Schweiz

Schiffswracks wie aus «Fluch der Karibik» entdeckt – in echt

«Unberührte Zeitkapsel»: Wrack aus dem 18. Jahrhundert entdeckt

«Toy Story 5» mit neuem Taylor-Swift-Song