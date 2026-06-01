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Kulturnews in Kurzform Serpentine-Pavillon in London eröffnet

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01.06.2026, 11:25

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Themen in diesem Liveticker

  • «Schlange» aus Backstein in den Kensington Gardens
  • Doppelerfolg für Kim de l'Horizon bei den Mülheimer Theatertagen
  • Fotografin Elfie Semotan gestorben
  • Auftakt des Pride Month: Manhattan wird zu einem «Nachtclub»
  • US-Schauspieler wurde in seinem Vorgarten aufgefunden
  • Aarau wird 2030 Kulturhauptstadt der Schweiz
  • Schiffswracks wie aus «Fluch der Karibik» entdeckt – in echt
  • «Unberührte Zeitkapsel»: Wrack aus dem 18. Jahrhundert entdeckt
  • «Toy Story 5» mit neuem Taylor-Swift-Song
  • Milo Rau: Thiel-Einladung «demokratiepolitisch relevant»

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 1.6.2026, 16:30 Uhr

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