- Seine Schauspielkarriere startete spät: Nun ist «Sopranos»-Darsteller Jerry Adler 96-jährig gestorben.
- Das Weisse Haus hat eine Liste mit Bildern und Ausstellungen in den Smithsonian-Museen veröffentlicht, die Trump offenbar gerne verbannen würde. Darauf finden sich Werke zu den Themen Sklaverei und Einwanderung.
- Erstmals seit 25 Jahren sind vor Alexandria wieder archäologische Fundstücke aus dem Mittelmeer gehoben worden. Die Funde untermauern die Theorie von der versunkenen antiken Stadt Thonis-Heraklion.
