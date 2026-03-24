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Kulturnews in Kurzform «Stranger Things»: Das Grauen kehrt als Animations-Serie zurück

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24.03.2026, 13:46

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Themen in diesem Liveticker

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  • «Harry Potter» kehrt zurück: Trailer zur Serie veröffentlicht
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  • Fussballstar Haaland kauft Buch für 106'000 Franken
  • Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
  • Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
  • Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 24.3.2026, 17:30 Uhr

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