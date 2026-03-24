- Netflix lanciert im April «Stranger Things: Chronicles of 1985», eine animierte Version der Sci-Fi-Horrorserie.
- Zu Weihnachten 2026 ist es soweit: Dann startet bei HBO Max die neue «Harry Potter»-Serie. Der erste Trailer stimmt bereits jetzt auf das Spektakel ein.
- Donald Trumps Rede vor der UNO irritierte im September 2025 die Welt. Eine Pressezeichnung macht seinen Auftritt zum Sujet – mit dem US-Präsidenten als spuckende WC-Schüssel. Dafür gibt es nun die Auszeichnung «Karikatur des Jahres».
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Themen in diesem Liveticker
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- «Harry Potter» kehrt zurück: Trailer zur Serie veröffentlicht
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- Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
- Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt