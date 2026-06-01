- Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen: Am Freitag gibt es einen neuen Song des US-Popstars. Der gehört zur Fortsetzung der Filmreihe «Toy Story 5», die die 36-Jährige schon als Kind liebte.
- «Demokratiepolitisch relevant»? Die abgesagte Einladung Peter Thiels sorgt für Diskussionen im Kulturbetrieb.
- Die Banane aus dem Werk «Comedian» von Maurizio Cattelan sorgt erneut für Schlagzeilen: Im Centre Pompidou-Metz wurde sie dieses Mal nicht gegessen, sondern gestohlen.
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Themen in diesem Liveticker
- «Toy Story 5» mit neuem Taylor-Swift-Song
- Milo Rau: Thiel-Einladung «demokratiepolitisch relevant»
- Millionenschwere Banane ist in Frankreich verschwunden
- «Star Wars»-Filmeditorin Marcia Lucas ist gestorben