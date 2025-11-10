- Es war das Tuschel-Thema schlechthin bei der Bambi-Verleihung: Was war eigentlich mit Thomas Gottschalk los? Der erfahrene Moderationsprofi löste bei der Gala merklich Irritationen aus.
- Zwei Jahre lang trat Adele regelmässig in Las Vegas auf, dann legte sie eine Auszeit ein. Jetzt möchte sich die britische Starsängerin erstmals als Schauspielerin versuchen – mit prominenten Kollegen.
- Ein mit KI erstellter Song, der sich gegen Asylbewerberzentren ausspricht, stürmt in den Niederlanden die Charts – bis ein Protestsong erscheint. Nun ist der KI-Song verschwunden.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Verleihung
- Dänisches Architekturbüro soll neue Oper in Hamburg bauen
- Adele wagt den Schritt vor die Kamera
- Niederlande: KI-Song gegen Asylzentren erreicht Millionen-Streams
- Coppola verkauft Insel in Belize für 1.8 Millionen Dollar
- David Szalay gewinnt den Booker-Preis
- Die Fantastischen Vier nehmen den «letzten Bus»