- Der Hollywood-Schauspieler James Handy hatte in den Filmen «Top Gun: Maverick» und «Jumanji» kleinere Rollen. Nun starb er infolge einer Stichattacke.
- Die Aargauer Kantonshauptstadt Aarau hat sich in einem Bewerbungsverfahren gegen die Konkurrenz aus Bellinzona, Lugano sowie Thun durchgesetzt – und wird «Kulturhauptstadt Schweiz 2030».
- Archäologen haben im Hafen von Nassau Überreste von vermeintlichen Piratenschiffen gefunden. Drei davon stammen aus dem «Goldenen Zeitalter der Piraterie», von dem etwa die Filmreihe «Pirates of the Caribbean» erzählt.
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Themen in diesem Liveticker
- US-Schauspieler wurde in seinem Vorgarten aufgefunden
- Aarau wird 2030 Kulturhauptstadt der Schweiz
- Schiffswracks wie aus «Fluch der Karibik» entdeckt – in echt
- «Unberührte Zeitkapsel»: Wrack aus dem 18. Jahrhundert entdeckt
- «Toy Story 5» mit neuem Taylor-Swift-Song
- Milo Rau: Thiel-Einladung «demokratiepolitisch relevant»
- Millionenschwere Banane ist in Frankreich verschwunden
- «Star Wars»-Filmeditorin Marcia Lucas ist gestorben