- Ein US-amerikanischer Tourist ist in Pompeji wegen eines Diebstahls von archäologischen Fundstücken angezeigt worden.
- Bayerische Kunstfahnder decken einen millionenschweren Betrugsversuch mit exklusiven Gemälden auf – nun wird auch gegen eine 84 Jahre alte Schweizerin ermittelt.
- Der Instrumentalist Dave Bell von Soft Cell («Tainted Love») ist im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Das teilte Sänger und Bandkollege Marc Almond mit.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Tourist nach Diebstahl in Pompeji angezeigt
- Kunstbetrug aufgedeckt: Schweizerin besitzt Rembrandt-Fälschung
- Synthiepop-Instrumentalist Dave Ball starb 66-jährig
- Halbzeitshow beim Super Bowl: Bad Bunny trotzt der Kritik
- Museumsdirektorin bietet Rücktritt an – doch Ministerin lehnt ab
- Mark David Chapman: «Ich tötete ihn, um jemand zu sein»
- Der Louvre ist wieder offen – nur die Apollon-Galerie bleibt zu
- Schachstar Daniel Naroditsky überraschend gestorben
- Cinémathèque suisse: Vinzenz Hediger wird neuer Direktor
- Rudolf Horn ist tot: Der, der die Möbel demokratisierte