Kulturnews in Kurzform «Tschick»-Drehbuchautor Hark Bohm ist gestorben

10.11.2025, 10:53

Themen in diesem Liveticker

  • Filmemacher bis fast ganz zum Schluss
  • Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Verleihung
  • Dänisches Architekturbüro soll neue Oper in Hamburg bauen
  • Adele wagt den Schritt vor die Kamera
  • Niederlande: KI-Song gegen Asylzentren erreicht Millionen-Streams
  • Coppola verkauft Insel in Belize für 1.8 Millionen Dollar
  • David Szalay gewinnt den Booker-Preis
  • Die Fantastischen Vier nehmen den «letzten Bus»

Radio SRF 2 Kultur, 11.11.2025, 7:00 Uhr

