Kulturnews in Kurzform Türkische Girlband wegen «schamlosen Verhaltens» verurteilt

15.12.2025, 08:56

Themen in diesem Liveticker

  • Nach Konzert: Bewährungsstrafe für türkische Popband «Manifest»
  • Deichkind-Mitgründer Malte Pittner stirbt mit nur 47 Jahren
  • Jazzmusikerin und Perkussionistin Marilyn Mazur gestorben
  • Lindsay Lohan: « Teil dieser Familie zu sein, ist ein Traum»
  • Hollywood-Regisseur Rob Reiner wohl Opfer eines Gewaltverbrechens
  • 35 Länder nehmen am ESC 2026 in Wien teil
  • Russland verbietet Kunstkollektiv «Pussy Riot»

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 15.12.2025, 08:00 Uhr

