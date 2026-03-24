- US-Präsident Trump plant, das nationale Kulturzentrum der USA, das Kennedy Center, baulich nach seinen Wünschen umzugestalten – und zwar vermutlich drastisch. Gegen die Pläne regt sich nun Widerstand.
- Erling Haaland sorgt für Aufsehen – nicht mit Toren, sondern mit einem seltenen Buchschatz: Für 1.3 Millionen Kronen (knapp 106 000 Franken) kaufte der norwegische Fussballstar eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen von 1594. Damit das Buch für alle zugänglich bleibt, schenkte er es der Bibliothek in seiner Heimatstadt.
- Der Belgische Comic-Zeichner Hermann ist tot. Der Schöpfer von «Jeremiah» und «Comanche» veröffentlichte 120 Alben und galt als prägende Figur der frankobelgischen BD.
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Themen in diesem Liveticker
- Veränderungen am US-Kulturzentrum sollen verhindert werden
- Fussballstar Haaland kauft Buch für 106'000 Franken
- Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
- Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
- Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt