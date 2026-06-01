- Geladen hatte es Porzellan, Tee und Textilien: Forscher untersuchen aktuell ein aussergewöhnlich gut erhaltenes Schiffswrack in der Tiefe der Nordsee. Es erzählt Geschichten aus der Vergangenheit.
- Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen: Am Freitag gibt es einen neuen Song des US-Popstars. Der gehört zur Fortsetzung der Filmreihe «Toy Story 5», die die 36-Jährige schon als Kind liebte.
- «Demokratiepolitisch relevant»? Die abgesagte Einladung Peter Thiels sorgt für Diskussionen im Kulturbetrieb.
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Themen in diesem Liveticker
- Aussergewöhnlich gut erhaltener Fund in der Nordsee
- «Toy Story 5» mit neuem Taylor-Swift-Song
- Milo Rau: Thiel-Einladung «demokratiepolitisch relevant»
- Millionenschwere Banane ist in Frankreich verschwunden
- «Star Wars»-Filmeditorin Marcia Lucas ist gestorben