Kulturnews in Kurzform US-Magier David Copperfield kündigt letzten Vegas-Auftritt an

02.03.2026, 11:11

  • Der 69-jährige Zauberkünstler geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil sein Name in den Epstein-Akten auftaucht. Nun hat Copperfield seinen letzten Auftritt im MGM Grand in Las Vegas angekündigt. Ein neues Projekt soll folgen.
  • Bei ihm treffen künstlerische Vision auf Blockbuster–Kino: Der neuseeländische «Der Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson erhält im Mai in Cannes die Ehrenpalme für sein Lebenswerk.
  • Unterwegs in Schlangenlinien und mit hohem Tempo: Sängerin Britney Spears wurde von der kalifornischen Highway-Polizei festgenommen. Der Verdacht: Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen.
  • Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.

Radio SRF 2 Kultur, Kultur Nachrichten, 2.3.2026, 17:30 Uhr

