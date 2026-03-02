Kultur
Kulturnews in Kurzform
US-Magier David Copperfield kündigt letzten Vegas-Auftritt an
02.03.2026, 11:11
Der 69-jährige Zauberkünstler geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil sein Name in den Epstein-Akten auftaucht. Nun hat Copperfield seinen letzten Auftritt im MGM Grand in Las Vegas angekündigt. Ein neues Projekt soll folgen. Bei ihm treffen künstlerische Vision auf Blockbuster–Kino: Der neuseeländische «Der Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson erhält im Mai in Cannes die Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Unterwegs in Schlangenlinien und mit hohem Tempo: Sängerin Britney Spears wurde von der kalifornischen Highway-Polizei festgenommen. Der Verdacht: Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
