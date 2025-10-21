 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Verschwundener Picasso: Nachbarin nahm ihn mit nach Hause

21.10.2025, 12:11

  • Transporteure vergessen das Gemälde, eine Frau steckt es ein
  • Louvre-Einbruch: Ermittler bestätigen zwei Festnahmen
  • Rentner wollte Fundstücke aus Pompeji «als Andenken» behalten
  • Kunstbetrug aufgedeckt: Schweizerin besitzt Rembrandt-Fälschung
  • Synthiepop-Instrumentalist Dave Ball starb 66-jährig
  • Halbzeitshow beim Super Bowl: Bad Bunny trotzt der Kritik
  • Museumsdirektorin bietet Rücktritt an – doch Ministerin lehnt ab
  • Mark David Chapman: «Ich tötete ihn, um jemand zu sein»
  • Der Louvre ist wieder offen – nur die Apollon-Galerie bleibt zu
  • Schachstar Daniel Naroditsky überraschend gestorben

SRF 4 News, 26.10.2025, 11:00 Uhr

