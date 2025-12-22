- «Mit Kopftuch werde ich in keinem Film mehr spielen», lässt die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti verlauten. Nach zwei Jahrzehnten im Filmgeschäft zieht sie damit einen Schlussstrich.
- Als Kommissar ermittelte er in Venedig, in «Weissensee» spielte er einen Stasi-Mann: Nun ist Uwe Kockisch 81-jährig in Madrid gestorben.
- Ende der 1950er-Jahre war sie eine aufstrebende Schauspielerin – doch ihr Vertrag bei 20th Century Fox wurde nicht verlängert, da die Schwedin May Britt eine damals sogenannte «Mischehe» mit Samuel Davis Jr. einging. Nun ist sie in Los Angeles gestorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
