 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Wegen Kopftuchzwang: «About Elly»-Schauspielerin beendet Karriere

Autor: 

22.12.2025, 09:15

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Taraneh Alidoost wendet sich vom Filmgeschäft ab
  • Commissario Brunetti-Darsteller Uwe Kockisch ist gestorben
  • Hollywood-Schauspielerin May Britt 91-jährig verstorben
  • Mezzosopranistin Yvonne Naef mit 68 Jahren verstorben
  • Banksy beschert London gleich zwei Überraschungen
  • Schweizer Dirigent wird ab 2028 Generalmusikdirektor
  • Kunst-Provokateur Arnulf Rainer ist tot

Radio SRF 2 Kultur, Kulturnachrichten, 24.12.2025, 16:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)